Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Инфраструктура
- 03 ноября, 2025
- 17:09
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 7 ноября будут осуществлять дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.
Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.
Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
