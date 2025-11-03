Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 7 ноября будут осуществлять дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.