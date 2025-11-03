Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Инфраструктура
    • 03 ноября, 2025
    • 17:09
    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 7 ноября будут осуществлять дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.

