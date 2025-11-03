Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) noyabrın 7-də Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslər həyata keçirəcək.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, Ağstafadan Bakıya isə saat 17:20-də yola düşəcək.
