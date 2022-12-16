Назначен новый председатель "Azrustrans"

Освобожден от должности председатель совета правления ЗАО Azrustrans (совместное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Русагротранс") Джавид Гулиев.

Освобожден от должности председатель совета правления ЗАО Azrustrans (совместное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Русагротранс") Джавид Гулиев.

Как передает Report, на его должность назначен Орхан Гейдаров. До нового назначения он занимал должность финансового директора ЗАО Azrustrans.

Напомним, что компания Azrustrans была создана в 2016 году с целью повышения доли железнодорожных перевозок в грузообороте между Россией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Турцией. Уставный капитал составляет 150 тысяч манатов.