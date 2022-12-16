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Назначен новый председатель "Azrustrans"

Назначен новый председатель "Azrustrans" Освобожден от должности председатель совета правления ЗАО Azrustrans (совместное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Русагротранс") Джавид Гулиев.
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 16:42
Назначен новый председатель Azrustrans

Освобожден от должности председатель совета правления ЗАО Azrustrans (совместное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Русагротранс") Джавид Гулиев.

Как передает Report, на его должность назначен Орхан Гейдаров. До нового назначения он занимал должность финансового директора ЗАО Azrustrans.

Напомним, что компания Azrustrans была создана в 2016 году с целью повышения доли железнодорожных перевозок в грузообороте между Россией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Турцией. Уставный капитал составляет 150 тысяч манатов.

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