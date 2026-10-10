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    CAF выделил Панаме $250 тыс. на ликвидацию последствий землетрясения

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 08:39
    CAF выделил Панаме $250 тыс. на ликвидацию последствий землетрясения

    Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) выделил Панаме $250 тыс. для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 9 октября.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации банка в социальной сети X.

    "CAF выделил Панаме $250 тыс. в качестве безвозмездной помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной землетрясением", - отмечается в сообщении.

    Кроме того, банк предоставил стране доступ к кредитной линии на сумму до $50 млн для реагирования на стихийные бедствия.

    Уточняется, что эти средства могут быть направлены на удовлетворение первоочередных потребностей, определенных властями Панамы.

    Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) Панама Землетрясение
    Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı Panamaya 250 min dollar ayırıb
    44 - Tezliklə
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