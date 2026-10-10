CAF выделил Панаме $250 тыс. на ликвидацию последствий землетрясения
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 08:39
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Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) выделил Панаме $250 тыс. для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 9 октября.
Как передает Report, об этом говорится в публикации банка в социальной сети X.
"CAF выделил Панаме $250 тыс. в качестве безвозмездной помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной землетрясением", - отмечается в сообщении.
Кроме того, банк предоставил стране доступ к кредитной линии на сумму до $50 млн для реагирования на стихийные бедствия.
Уточняется, что эти средства могут быть направлены на удовлетворение первоочередных потребностей, определенных властями Панамы.
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