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    Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı Panamaya 250 min dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 08:39
    Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı Panamaya 250 min dollar ayırıb

    Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı (CAF) oktyabrın 9-da baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Panamaya 250 min dollar həcmində əvəzsiz yardım ayırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə bankın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "CAF zəlzələnin səbəb olduğu fövqəladə vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Panamaya 250 min dollar həcmində əvəzsiz yardım ayırıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Bundan əlavə, bank təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə Panamaya 50 milyon dollaradək kredit xəttindən istifadə imkanı yaradıb.

    Bildirilib ki, vəsaitlər Panama hakimiyyətinin müəyyən etdiyi ilkin ehtiyacların qarşılanmasına yönəldilə bilər.

    Zəlzələ Latın Amerikası Panama
    CAF выделил Панаме $250 тыс. на ликвидацию последствий землетрясения
    MiniBoss
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