Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в полном объеме в ноябре

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует в ноябре полностью удовлетворить заявки европейских покупателей на поставки нефти после восстановления работы трубопровода "Восток - Запад".

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, восстановление прокачки нефти по трубопроводу позволит компании обеспечить европейских клиентов запрошенными объемами сырья.

Напомним, 11 сентября нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии подвергся атаке нескольких беспилотников в районе Медины и Эр-Рияда. Сообщалось, что дроны были запущены с территории Ирака.

После атаки транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена.