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    Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в полном объеме в ноябре

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 08:53
    Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в полном объеме в ноябре

    Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует в ноябре полностью удовлетворить заявки европейских покупателей на поставки нефти после восстановления работы трубопровода "Восток - Запад".

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

    По их данным, восстановление прокачки нефти по трубопроводу позволит компании обеспечить европейских клиентов запрошенными объемами сырья.

    Напомним, 11 сентября нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии подвергся атаке нескольких беспилотников в районе Медины и Эр-Рияда. Сообщалось, что дроны были запущены с территории Ирака.

    После атаки транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена.

    Трубопровод Восток-Запад Саудовская Аравия
    Saudi Aramco noyabrda Avropaya neft tədarükünü tam həcmdə bərpa edəcək
    Saudi Aramco to supply full oil volumes to Europe customers next month
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