Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в полном объеме в ноябре
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 08:53
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Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует в ноябре полностью удовлетворить заявки европейских покупателей на поставки нефти после восстановления работы трубопровода "Восток - Запад".
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, восстановление прокачки нефти по трубопроводу позволит компании обеспечить европейских клиентов запрошенными объемами сырья.
Напомним, 11 сентября нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии подвергся атаке нескольких беспилотников в районе Медины и Эр-Рияда. Сообщалось, что дроны были запущены с территории Ирака.
После атаки транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена.
Saudi Aramco noyabrda Avropaya neft tədarükünü tam həcmdə bərpa edəcək
Saudi Aramco to supply full oil volumes to Europe customers next month
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