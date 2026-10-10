США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 06:18
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Соединенные Штаты приступили к мобилизации ресурсов и персонала для оказания помощи Панаме, пострадавшей от сильного землетрясения.
Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
"Я внимательно слежу за сообщениями о землетрясении на юге Панамы. Соединенные Штаты поддерживают народ Панамы. По просьбе панамского правительства Госдепартамент в срочном порядке мобилизует ресурсы и персонал для оказания помощи", - заявил Рубио.
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