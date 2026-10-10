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    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 06:18
    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Соединенные Штаты приступили к мобилизации ресурсов и персонала для оказания помощи Панаме, пострадавшей от сильного землетрясения.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

    "Я внимательно слежу за сообщениями о землетрясении на юге Панамы. Соединенные Штаты поддерживают народ Панамы. По просьбе панамского правительства Госдепартамент в срочном порядке мобилизует ресурсы и персонал для оказания помощи", - заявил Рубио.

    Марко Рубио Землетрясение Панама
    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir
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