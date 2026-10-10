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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 06:48
    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    ABŞ güclü zəlzələdən zərər çəkən Panamaya yardım göstərmək üçün resurs və personal səfərbərliyinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun yazılı bəyanatında bildirilib.

    "Panamanın cənubunda baş verən zəlzələ ilə bağlı məlumatları diqqətlə izləyirəm. ABŞ Panama xalqına dəstək verir. Panama hökumətinin müraciəti əsasında Dövlət Departamenti yardım göstərmək üçün təcili qaydada resurs və personal səfərbər edir", – Rubio qeyd edib.

    ABŞ Dövlət Departamenti Panama Zəlzələ
    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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