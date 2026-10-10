Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 06:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ güclü zəlzələdən zərər çəkən Panamaya yardım göstərmək üçün resurs və personal səfərbərliyinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun yazılı bəyanatında bildirilib.
"Panamanın cənubunda baş verən zəlzələ ilə bağlı məlumatları diqqətlə izləyirəm. ABŞ Panama xalqına dəstək verir. Panama hökumətinin müraciəti əsasında Dövlət Departamenti yardım göstərmək üçün təcili qaydada resurs və personal səfərbər edir", – Rubio qeyd edib.
Son xəbərlər
08:39
Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı Panamaya 250 min dollar ayırıbDigər ölkələr
08:12
Donald Tramp: Səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiqəmDigər ölkələr
07:52
Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülübDigər ölkələr
07:18
Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildiribDigər ölkələr
07:12
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz veribDigər ölkələr
06:48
Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edirDigər ölkələr
06:14
Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyubDigər ölkələr
05:53
Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıbDigər ölkələr
05:27