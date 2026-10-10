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    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 07:14
    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был удивлен достигнутыми при посредничестве Вашингтона договоренностями между Арменией и Азербайджаном , поскольку сам на протяжении десяти лет безуспешно пытался урегулировать конфликт.

    Как передает Report, об этом американский президент заявил во время выступления перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).

    "Президент Путин сказал мне: "Не могу поверить, что вам удалось урегулировать этот конфликт. Я пытался сделать это десять лет"", - рассказал Трамп.

    Американский лидер напомнил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался многие годы.

    Дональд Трамп Владимир Путин
    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib
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