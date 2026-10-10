Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 07:14
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Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был удивлен достигнутыми при посредничестве Вашингтона договоренностями между Арменией и Азербайджаном , поскольку сам на протяжении десяти лет безуспешно пытался урегулировать конфликт.
Как передает Report, об этом американский президент заявил во время выступления перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).
"Президент Путин сказал мне: "Не могу поверить, что вам удалось урегулировать этот конфликт. Я пытался сделать это десять лет"", - рассказал Трамп.
Американский лидер напомнил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался многие годы.
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