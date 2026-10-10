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    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 07:18
    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Rusiya lideri Vladimir Putin Vaşinqtonun vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunan razılaşmalara təəccüblənərək münaqişəni 10 il ərzində həll etməyə çalışsa da, buna nail ola bilmədiyini etiraf edib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə Nyu-York ştatının Sirakuz şəhərində tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı danışıb.

    "Prezident Putin mənə dedi: ‘Bu münaqişəni həll edə bildiyinizə inana bilmirəm. Mən 10 il ərzində bunu etməyə çalışmışam"", – deyə Tramp bildirib.

    ABŞ lideri Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin uzun illər davam etdiyini xatırladıb.

    Donald Tramp Vladimir Putin Azərbaycan-Ermənistan
    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном
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