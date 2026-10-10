В Масазыре сгорели четыре автомобиля
Происшествия
- 10 октября, 2026
- 09:19
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В поселке Масазыр Абшеронского района сгорели четыре автомобиля.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Yeni Bakı.
На место были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар был потушен в короткие сроки.
Причина происшествия и другие подробности уточняются.
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