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    В Масазыре сгорели четыре автомобиля

    Происшествия
    • 10 октября, 2026
    • 09:19
    В Масазыре сгорели четыре автомобиля

    В поселке Масазыр Абшеронского района сгорели четыре автомобиля.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Yeni Bakı.

    На место были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Пожар был потушен в короткие сроки.

    Причина происшествия и другие подробности уточняются.

    Пожар (возгорание) МЧС Азербайджана Масазыр
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