В Бразилии спецназ ликвидировал мужчину, захватившего 13 детей в заложники

В бразильском городе Куритиба (штат Парана) сотрудники спецназа ликвидировали вооруженного мужчину, который проник в детский сад и около трех часов удерживал в заложниках 13 детей и сотрудников учреждения.

Как передает Report со ссылкой на портал UOL, об этом сообщила военная полиция штата.

Инцидент произошел во второй половине дня в муниципальном центре дошкольного образования в районе Сан-Браз. Мужчина перелез через забор, проник в здание и забаррикадировался в одном из помещений с детьми в возрасте четырех-пяти лет. Остальных воспитанников сотрудники детского сада успели эвакуировать.

Нападавший был вооружен ножом и имел при себе муляж пистолета. Он также облил помещение горючей жидкостью и угрожал устроить пожар.

"В подходящий момент мы приняли решение о тактическом штурме. Мужчина держал в руке зажигалку и угрожал поджечь помещение, после чего мы вошли", - рассказал командир подразделения специальных операций Алешандри Лопес Диас.

По данным полиции, спецназ открыл огонь, когда злоумышленник попытался схватить одного из детей.

Все 13 детей были освобождены. Двое получили травмы, пятерых доставили в больницу для обследования. Всем воспитанникам оказана психологическая помощь.

Правоохранители сообщили, что, по предварительным данным, нападавший страдал шизофренией. Во время трехчасовых переговоров его речь была бессвязной.

При проникновении в детский сад мужчина обронил письмо, содержание которого сейчас изучают следователи. Мотивы нападения устанавливаются.