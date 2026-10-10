Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 06:42
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени добиться урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил на встрече со сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).
"Я близок к урегулированию или победе еще в двух конфликтах - с Ираном и между Россией и Украиной", - сказал Трамп.
Он выразил уверенность, что российско-украинский конфликт удастся урегулировать в короткие сроки.
"Мы сделаем это. Россия и Украина - мы добьемся этого, причем быстро", - подчеркнул президент США.
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