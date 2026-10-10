Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на встрече со сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).

"Я близок к урегулированию или победе еще в двух конфликтах - с Ираном и между Россией и Украиной", - сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что российско-украинский конфликт удастся урегулировать в короткие сроки.

"Мы сделаем это. Россия и Украина - мы добьемся этого, причем быстро", - подчеркнул президент США.