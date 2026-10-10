Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 06:42
    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на встрече со сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).

    "Я близок к урегулированию или победе еще в двух конфликтах - с Ираном и между Россией и Украиной", - сказал Трамп.

    Он выразил уверенность, что российско-украинский конфликт удастся урегулировать в короткие сроки.

    "Мы сделаем это. Россия и Украина - мы добьемся этого, причем быстро", - подчеркнул президент США.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:47

    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Карабах
    10:37

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    10:30

    В Азербайджане открыт сезон охоты

    Экология
    10:22

    Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку

    Энергетика
    10:07

    МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:03

    Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура

    Карабах
    09:49

    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    Другие страны
    09:41
    Фото

    Средняя продолжительность жизни в Азербайджане превысила 77 лет

    Здоровье
    09:34

    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Другие страны
    Лента новостей