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    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 07:12
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yaxın vaxtlarda nizamlanmasına nail olacağına ümid etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Nyu-York ştatının Siraküz şəhərində tərəfdarları ilə görüşündə danışıb.

    "İranla münaqişənin və Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin nizamlanmasına və ya bu münaqişələrdə qələbə qazanmağa yaxınam", - Tramp deyib.

    ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin qısa müddətdə həll ediləcəyinə əminliyini ifadə edib.

    "Biz buna nail olacağıq. Rusiya və Ukrayna məsələsini həll edəcəyik, özü də tezliklə", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    Donald Tramp Ukrayna Rusiya Federasiyası
    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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