ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 07:12
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yaxın vaxtlarda nizamlanmasına nail olacağına ümid etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Nyu-York ştatının Siraküz şəhərində tərəfdarları ilə görüşündə danışıb.
"İranla münaqişənin və Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin nizamlanmasına və ya bu münaqişələrdə qələbə qazanmağa yaxınam", - Tramp deyib.
ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin qısa müddətdə həll ediləcəyinə əminliyini ifadə edib.
"Biz buna nail olacağıq. Rusiya və Ukrayna məsələsini həll edəcəyik, özü də tezliklə", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.
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