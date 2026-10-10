Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира за урегулирование международных конфликтов.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, выразив недовольство решением Норвежского Нобелевского комитета.

"Я урегулировал восемь войн. Президенты и премьер-министры стран, которым я помог, направили письма в Норвежский Нобелевский комитет. На самом деле я должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну", - написал Трамп.

По его словам, речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также между Израилем и ХАМАС.

Президент США также заявил, что близок к урегулированию еще двух конфликтов - вокруг Ирана и между Россией и Украиной.

"Оба процесса развиваются стремительными темпами. Но даже если не брать их в расчет, восьми уже урегулированных мной войн более чем достаточно для получения Нобелевской премии мира", - отметил он.

Трамп подверг критике решение присудить премию женщине, работающей в ООН, заявив, что ничего о ней не знает. Он также обвинил лауреата в неприязни к Израилю.

Американский лидер перечислил и другие достижения, которые, по его мнению, заслуживают международного признания. В частности, он заявил о предотвращении получения Ираном ядерного оружия, освобождении заложников, возвращении политических заключенных и повышении оборонных расходов стран НАТО.

Кроме того, Трамп приписал себе предотвращение вооруженных конфликтов на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

"Я спас больше жизней, чем кто-либо в истории", - подчеркнул президент США.

Он также заявил, что Организация Объединенных Наций не оказала ему помощи в урегулировании перечисленных конфликтов.

"Нобелевскую премию мира должны были получить Соединенные Штаты Америки, которые я представляю в качестве вашего президента. Но этого не произошло", - написал Трамп.

По его мнению, решение Нобелевского комитета нанесло непоправимый ущерб репутации Норвегии и самой премии мира.