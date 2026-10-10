Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира
- 10 октября, 2026
- 08:11
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Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира за урегулирование международных конфликтов.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, выразив недовольство решением Норвежского Нобелевского комитета.
"Я урегулировал восемь войн. Президенты и премьер-министры стран, которым я помог, направили письма в Норвежский Нобелевский комитет. На самом деле я должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну", - написал Трамп.
По его словам, речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также между Израилем и ХАМАС.
Президент США также заявил, что близок к урегулированию еще двух конфликтов - вокруг Ирана и между Россией и Украиной.
"Оба процесса развиваются стремительными темпами. Но даже если не брать их в расчет, восьми уже урегулированных мной войн более чем достаточно для получения Нобелевской премии мира", - отметил он.
Трамп подверг критике решение присудить премию женщине, работающей в ООН, заявив, что ничего о ней не знает. Он также обвинил лауреата в неприязни к Израилю.
Американский лидер перечислил и другие достижения, которые, по его мнению, заслуживают международного признания. В частности, он заявил о предотвращении получения Ираном ядерного оружия, освобождении заложников, возвращении политических заключенных и повышении оборонных расходов стран НАТО.
Кроме того, Трамп приписал себе предотвращение вооруженных конфликтов на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.
"Я спас больше жизней, чем кто-либо в истории", - подчеркнул президент США.
Он также заявил, что Организация Объединенных Наций не оказала ему помощи в урегулировании перечисленных конфликтов.
"Нобелевскую премию мира должны были получить Соединенные Штаты Америки, которые я представляю в качестве вашего президента. Но этого не произошло", - написал Трамп.
По его мнению, решение Нобелевского комитета нанесло непоправимый ущерб репутации Норвегии и самой премии мира.