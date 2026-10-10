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    Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 08:11
    Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира за урегулирование международных конфликтов.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, выразив недовольство решением Норвежского Нобелевского комитета.

    "Я урегулировал восемь войн. Президенты и премьер-министры стран, которым я помог, направили письма в Норвежский Нобелевский комитет. На самом деле я должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну", - написал Трамп.

    По его словам, речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также между Израилем и ХАМАС.

    Президент США также заявил, что близок к урегулированию еще двух конфликтов - вокруг Ирана и между Россией и Украиной.

    "Оба процесса развиваются стремительными темпами. Но даже если не брать их в расчет, восьми уже урегулированных мной войн более чем достаточно для получения Нобелевской премии мира", - отметил он.

    Трамп подверг критике решение присудить премию женщине, работающей в ООН, заявив, что ничего о ней не знает. Он также обвинил лауреата в неприязни к Израилю.

    Американский лидер перечислил и другие достижения, которые, по его мнению, заслуживают международного признания. В частности, он заявил о предотвращении получения Ираном ядерного оружия, освобождении заложников, возвращении политических заключенных и повышении оборонных расходов стран НАТО.

    Кроме того, Трамп приписал себе предотвращение вооруженных конфликтов на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

    "Я спас больше жизней, чем кто-либо в истории", - подчеркнул президент США.

    Он также заявил, что Организация Объединенных Наций не оказала ему помощи в урегулировании перечисленных конфликтов.

    "Нобелевскую премию мира должны были получить Соединенные Штаты Америки, которые я представляю в качестве вашего президента. Но этого не произошло", - написал Трамп.

    По его мнению, решение Нобелевского комитета нанесло непоправимый ущерб репутации Норвегии и самой премии мира.

    Дональд Трамп Нобелевская премия мира
    Donald Tramp: Səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiqəm
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