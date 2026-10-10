İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Donald Tramp: Səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiqəm

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 08:12
    Donald Tramp: Səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiqəm

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp beynəlxalq münaqişələrin nizamlanmasında rol oynadığını iddia edərək səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiq olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə Truth Social sosial şəbəkəsində yazıb və Norveç Nobel Komitəsinin qərarından narazılığını ifadə edib.

    "Mən səkkiz müharibəni nizamlamışam. Kömək etdiyim ölkələrin prezidentləri və baş nazirləri Norveç Nobel Komitəsinə məktublar göndəriblər. Əslində, mən bir deyil, səkkiz Nobel Sülh Mükafatı almalı idim", – deyə Tramp yazıb.

    Onun sözlərinə görə, söhbət Kamboca və Tailand, Kosovo və Serbiya, Konqo Demokratik Respublikası və Ruanda, Pakistan və Hindistan, İsrail və İran, Misir və Efiopiya, Ermənistan və Azərbaycan, eləcə də İsrail və HƏMAS arasında baş vermiş münaqişələrdən gedir.

    ABŞ Prezidenti həmçinin İran ətrafında və Rusiya-Ukrayna arasında daha iki münaqişənin nizamlanmasına yaxın olduqlarını iddia edib.

    "Hər iki proses sürətlə irəliləyir. Lakin onları nəzərə almasaq belə, artıq nizamladığım səkkiz müharibə Nobel Sülh Mükafatına layiq görülməyim üçün kifayət qədər əsasdır", – deyə o qeyd edib.

    Tramp BMT-də çalışan bir qadına mükafat verilməsi qərarını tənqid edərək onun haqqında heç nə bilmədiyini bildirib. O, həmçinin laureatı İsrailə qarşı düşmən münasibətdə olmaqda ittiham edib.

    Amerika lideri beynəlxalq səviyyədə tanınmağa layiq olduğunu düşündüyü digər nailiyyətlərini də sadalayıb. O, xüsusilə İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını aldığını, girovların azad edilməsinə və siyasi məhbusların geri qaytarılmasına nail olduğunu, eləcə də NATO ölkələrinin müdafiə xərclərini artırdığını iddia edib.

    Bundan başqa, Tramp Koreya yarımadasında və Tayvan ətrafında silahlı münaqişələrin qarşısını aldığını bildirib.

    "Mən tarixdə hamıdan çox insanın həyatını xilas etmişəm", – deyə ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    O, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sadaladığı münaqişələrin nizamlanmasında ona heç bir kömək göstərmədiyini iddia edib.

    "Mənim ölkənizin prezidenti kimi təmsil etdiyim Amerika Birləşmiş Ştatları Nobel Sülh Mükafatını almalı idi. Lakin bu, baş vermədi", – deyə Tramp yazıb. Onun fikrincə, Nobel Komitəsinin qərarı Norveçin və Nobel Sülh Mükafatının nüfuzuna düzəlməz zərər vurub.

    Nobel Sülh Mükafatı Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп заявил, что заслуживает восьми Нобелевских премий мира
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:39

    Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı Panamaya 250 min dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    08:12

    Donald Tramp: Səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiqəm

    Digər ölkələr
    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti