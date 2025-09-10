ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Натиг Джафаров: Потенциал Среднего коридора значительно выше

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:57
    Натиг Джафаров: Потенциал Среднего коридора значительно выше

    Средний коридор – стратегический транспортный маршрут, соединяющий Европу и Азию, сталкивается с определенными вызовами, но его потенциал значительно выше.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор компании Alliance Multimodal Натиг Джафаров на конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

    "В настоящее время мы наблюдаем ряд ограничений в функционировании Среднего коридора. Это и недостаточные паромные мощности, и затянутые таможенные процедуры, а также более высокие транспортные расходы по сравнению с традиционными морскими маршрутами. Однако перспективы развития этого транспортного артерии значительно перевешивают существующие трудности", - подчеркнул эксперт.

    По словам Джафарова, в последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии инфраструктуры коридора: "Вводятся в эксплуатацию новые суда и терминалы, улучшается координация между правительствами стран-участниц, таможенные системы активно цифровизируются и переходят в онлайн-режим. Но самый важный фактор успеха - это растущий спрос со стороны европейских и азиатских партнеров. Благодаря постоянному притоку инвестиций Средний коридор с каждым годом укрепляет свои позиции на карте международных транспортных маршрутов".

    Джафаров особо подчеркнул, что Средний коридор продемонстрировал свою устойчивость в периоды глобальных кризисов, когда традиционные маршруты оказывались под угрозой.

    "Географическое положение и инфраструктура Азербайджана находятся в центре трансформации последних лет. Ключевым фактором, обеспечивающим работу коридора, является партнерство между странами и компаниями. Средний коридор уже не просто концепция. Это реальность, которая растет с каждым годом. Вместе мы можем сделать его не только маршрутом устойчивости, но и маршрутом возможностей на предстоящие десятилетия", - заявил он.

    Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"
    Natig Jafarov: Middle Corridor's potential outweighs its challenges

