    Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:06
    Natiq Cəfərov: Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür

    Hazırda Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji nəqliyyat şəbəkəsi olan Orta Dəhlizin fəaliyyətində bir sıra problemlər mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Alliance Multimodal LLC."nin baş icraçı direktoru Natiq Cəfərov Bakıda keçirilən "Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" adlı konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, dəhlizin fəaliyyətində bəzi məhdudiyyətlər qalmaqdadır:

    "Buraya məhdud bərə tutumları, yavaş gömrük prosedurları, dəniz marşrutları sabit olduqda isə daha yüksək daşınma xərcləri daxildir. Lakin bu dəhlizlə bağlı imkanlar daha böyükdür. Yeni gəmilər və terminallar istifadəyə verilir, hökumətlər arasında koordinasiya yaxşılaşır, gömrük sistemləri onlayn rejimə keçir. Ən vacib məqam isə Avropa və Asiyadan artmaqda olan tələbatdır. Sabit investisiya axını ilə Orta Dəhliz hər il daha da güclənir".

    N. Cəfərov vurğulayıb ki, Orta Dəhliz qlobal böhranların yaşandığı dövrlərdə öz dayanıqlılığını sübut edib:

    "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və infrastrukturu son illərdəki transformasiyanın mərkəzində dayanır. Dəhlizin işləməsinə səbəb olan əsas faktor ölkələr və şirkətlər arasında tərəfdaşlıqdır. Orta Dəhliz artıq sadəcə konsepsiya deyil. Bu, hər il böyüyən bir reallıqdır. Birlikdə biz onu təkcə dayanıqlılıq marşrutu deyil, qarşıdakı onilliklər üçün fürsət marşrutu edə bilərik".

