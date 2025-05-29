Нармин Халилова: Лачынский аэропорт - символ возвращения и возрождения

Лачынский международный аэропорт будет играть роль важного транспортного узла, соединяющего не только Карабах и Восточный Зангезур, но и другие регионы Азербайджана, а также международные маршруты.

Лачынский международный аэропорт будет играть роль важного транспортного узла, соединяющего не только Карабах и Восточный Зангезур, но и другие регионы Азербайджана, а также международные маршруты.

Об этом в интервью корреспонденту Report, командированному в Лачын, заявила руководитель отдела по связям с общественностью Международного аэропорта Гейдар Алиев - Нармин Халилова.

По ее словам, открытие Лачынского международного аэропорта по праву считается историческим этапом:

"Это девятый международный аэропорт Азербайджана и третий, построенный на освобождённых территориях. Однако его значение выходит далеко за рамки инфраструктурного проекта. Построенный на высоте 1700 метров над уровнем моря в сложных горных условиях, аэропорт представляет собой серьёзное инженерное достижение. Он демонстрирует профессионализм нашей страны, стратегическое видение и способность реализовывать масштабные проекты даже в трудных условиях".

Н. Халилова подчеркнула, что аэропорт ускорит экономическую, социальную и логистическую интеграцию региона, будет играть важную роль в развитии туризма, грузовых и пассажирских перевозок, а также в привлечении инвестиций:

"Аэропорт полностью соответствует международным стандартам. Взлётно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров способна принимать все типы воздушных судов. Перрон площадью более 60 тыс. м² одновременно обслуживает до восьми самолётов. Здание терминала площадью 5000 м² рассчитано на обслуживание 200 пассажиров в час. Внутри предусмотрены VIP-зал, зоны регистрации и безопасности, точки питания, багажные системы и цифровая инфраструктура".

Комплекс включает современную диспетчерскую вышку, две трансформаторные подстанции, резервные генераторы, системы подачи и очистки воды, видеонаблюдение и высокоскоростную связь. Все объекты оснащены по последнему слову техники.

Участие в строительстве более 13 турецких компаний стало ярким примером международного доверия и партнёрства.

"Лачынский международный аэропорт — не просто транспортный объект, но и символ возвращения и возрождения. Это новая страница в истории Азербайджана", - подытожила Н. Халилова.