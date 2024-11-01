Намидан Пириев: В Баку меняется направление движения на ряде улиц и проспектов

В Баку планируется изменить направление движения на ряде улиц и проспектов с целью оптимизации транспортного потока во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Баку планируется изменить направление движения на ряде улиц и проспектов с целью оптимизации транспортного потока во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Намидан Пириев во время презентации транспортного плана, который будет реализован в рамках мероприятий COP29.

Он сообщил, что транспортные средства, въезжающие в город с 14-го километра дороги Баку-Сальян, будут перенаправляться на Бакинскую кольцевую дорогу через контрольный пункт, который будет установлен возле Локбатанского круга в направлении Шихово. Движение в направлении Бадамдара будет открыто, однако въезд в Ясамал и "Шамахинку" будет осуществляться с определенными интервалами.

По его словам, направление движения изменено и на некоторых улицах и проспектах города.

Более подробную информацию об измененных маршрутах можно получить по ссылке.