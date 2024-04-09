Национальная Академия Авиации совместно с Университетом Каппадокии будет готовить специалистов для AZAL

Национальная академия авиации (НАА) при ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) подписала меморандум о сотрудничестве с турецким Университетом Каппадокии.

Национальная академия авиации (НАА) при ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) подписала меморандум о сотрудничестве с турецким Университетом Каппадокии.

Как сообщает Report, документ подписан первым проректором НАА, профессором Адалятом Самедовым и ответственным руководителем по данному проекту, доцентом Университета Каппадокии Халилом Ибрагим Унсером.

В рамках данного сотрудничества Университет Каппадокии будет обучать специалистов категории А по технической эксплуатации самолетов для AZAL в соответствии с международными стандартами. Одной из основных целей данного меморандума является укрепление кадрового потенциала страны в авиационной сфере.

Университет Каппадокии, являясь образовательным учреждением для подготовки технических специалистов, получил сертификат одобрения от Государственного агентства гражданской авиации на проведение обучения, организацию экзаменов и выдачу соответствующих свидетельств о признании.

Национальная академия авиации при AZAL - это высшее учебное заведение, обеспечивающее стратегически важную аэрокосмическую отрасль Азербайджана, включая гражданскую авиацию и ряд других сфер, квалифицированными специалистами, соответствующими международным требованиям.