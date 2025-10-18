Началась операция по буксировке установки "Нептун" с участием судов ASCO

Сегодня с участием судов ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" началась операция по буксировке самоподъемной буровой установки "Нептун" в район ее морской деятельности – территорию платформы "Умид".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в операции буксировки участвуют снабженческо-буксирные суда ASCO "Мардакян", "Зиря" и "Андога".

Напомним, что самоподъемная буровая установка "Нептун" при поддержке судов ASCO в июне этого года была доставлена в Азербайджан из туркменского сектора Каспия для модификационных работ. Операция была осуществлена с участием судов "Говсан", "Говсан-2", "SOCAR-1", "Андога", "Шувелян" и "Мардакян".

Начало бурения подводной оценочной скважины в южном крыле месторождения "Умид" с помощью установки "Нептун" запланировано на октябрь этого года. Это будет первое подобное бурение с помощью самоподъемной плавучей буровой установки в истории SOCAR. Данная скважина станет самой глубокой, пробуренной на месторождении "Умид". Ее проектная глубина составляет 7 067 м. Завершение буровых работ и сдача скважины на испытание пластов предусмотрены примерно через 10 месяцев.