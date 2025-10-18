İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıb

    İnfrastruktur
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:27
    ASCO gəmilərinin iştirakı ilə Neptun qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin gəmilərinin iştirakı ilə bu gün "Neptun" özüqalxan qazma qurğusunun dənizdə fəaliyyət göstərəcəyi sahəyə – "Ümid" platforması ərazisinə yedəklənməsi əməliyyatı başlayıb.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, yedəkləmə əməliyyatında ASCO-nun "Mərdəkan", "Zirə" və "Andoqa" təchizat-yedək gəmiləri iştirak edirlər.

    Xatırladaq ki, "Neptun" özüqalxan qazma qurğusu bu ilin iyun ayında modifikasiya işləri üçün ASCO-nun gəmilərinin dəstəyi ilə Xəzərin Türkmənistan sektorundan Azərbaycana gətirilib. Həmin əməliyyat "Hövsan", "Hövsan-2", "SOCAR-1", "Andoqa", "Şüvəlan" və "Mərdəkan" gəmilərinin iştirakı ilə həyata keçirilmişdi.

    Qeyd edək ki, "Neptun" qurğusu vasitəsi ilə "Ümid" yatağının Cənub qanadında sualtı qiymətləndirmə quyusunun qazılması bu ilin oktyabr ayında planlaşdırılır. Özüqalxan üzən qazma qurğusu ilə sualtı qiymətləndirmə quyusunun qazılması SOCAR tarixində ilk olacaq.

    Eyni zamanda, bu quyu bu günədək "Ümid" yatağında qazılan ən dərin quyu hesab olunur. Quyunun layihə dərinliyi 7 067 metr təşkil edir. Quyuda qazma işlərinin tamamlanması və lay sınağına təhvil verilməsi müddəti təxminən 10 ay nəzərdə tutulub.

    ASCO qazma qurğusu "Ümid" platforması

    Son xəbərlər

    13:56

    XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirik

    Region
    13:44

    "Neftçi" klubu Vinsent Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    13:41

    ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdır

    Maliyyə
    13:33

    Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıb

    Biznes
    13:31

    Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edib

    Region
    13:27

    ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıb

    İnfrastruktur
    13:27

    Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdır

    Digər ölkələr
    13:24
    Foto

    Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılır

    Mədəniyyət siyasəti
    13:18

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 5 % azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti