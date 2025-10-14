Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на воду

Состоялась церемония отправки в море самоподъемной буровой установки "Нептун", предназначенной для бурения первой оценочной скважины в южном крыле месторождения "Умид".

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В мероприятии приняли участие руководители SOCAR, Nobel Upstream, филиала операционной компании Umid Babek Operating Company (UBOC) в Азербайджане, а также компании Caspian Oilfield Services (COS) и представители других партнерских компаний.

Начало бурения подводной оценочной скважины в южном крыле месторождения "Умид" с помощью установки "Нептун" запланировано на октябрь этого года. Это будет первое подобное бурение с помощью самоподъемной плавучей буровой установки в истории SOCAR.

Данная скважина станет самой глубокой, пробуренной на месторождении "Умид". Ее проектная глубина составляет 7 067 м. Завершение буровых работ и сдача скважины на испытание пластов предусмотрены примерно через 10 месяцев.

Отметим, что по данным на 1 сентября 2025 года в рамках первого этапа разработки месторождения "Умид" в общей сложности было добыто 12,3 млрд кубометров газа и 1,8 млн тонн конденсата.