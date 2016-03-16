Начальник управления ОАО "Азерсу" уволен с работы

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Уволен начальник Бардинского водоканального управления ОАО "Азерсу".
Как сообщает Report, начальник управления Вилаят Заманов уволен за недочеты в работе.
Руководитель департамента по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраилли заявил Report о том, что В.Заманов уволен по собственному желанию: "Начальник Бардинского водоканального управления ОАО "Азерсу" Вилаят Заманов 10 марта уволен по собственному желанию. Пока назначений на его место нет. Обязанности начальника управления временно исполняет Шамиль Алиев".
Valeh DadaşovАвтор новости
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