Начальник управления ОАО "Азерсу" уволен с работы

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Уволен начальник Бардинского водоканального управления ОАО "Азерсу".

Как сообщает Report, начальник управления Вилаят Заманов уволен за недочеты в работе.

Руководитель департамента по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраилли заявил Report о том, что В.Заманов уволен по собственному желанию: "Начальник Бардинского водоканального управления ОАО "Азерсу" Вилаят Заманов 10 марта уволен по собственному желанию. Пока назначений на его место нет. Обязанности начальника управления временно исполняет Шамиль Алиев".