Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Набиев: Совместное предприятие Азербайджана и Казахстана вдвое снизит стоимость перевозок по Каспию

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2025
    • 16:15
    Набиев: Совместное предприятие Азербайджана и Казахстана вдвое снизит стоимость перевозок по Каспию

    Азербайджан и Казахстан создадут совместное предприятие для устранения "узких мест" в Каспийском море, что позволит снизить транспортные расходы на 1,5–2 раза.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на 5м Тбилисском форуме Шелкового пути.

    По словам министра, страны региона должны теснее координировать инфраструктурные расходы, чтобы обеспечить эффективность инвестиций транспортный сектор.

    "Мы уже договорились с Казахстаном о создании совместного предприятия для решения проблемы "узких мест" в Каспии. В рамках этого проекта будут введены в эксплуатацию паромные системы, что снизит транспортные расходы примерно в 1,5-2 раза", - отметил он.

    Набиев добавил, что уже создано совместное предприятие для финансирования маршрута, и согласованы тарифы между тремя сторонами, что отвечает интересам партнеров и клиентов.

    Министр подчеркнул, что цель проекта Среднего коридора заключается не в том, чтобы стать альтернативой Северному маршруту, а в том, чтобы превратиться в основной и надеёжный путь перевозки грузов между Востоком и Западом.

    По словам Набиева, при сохранении нынешнего курса в ближайшее время Средний коридор станет не только надежным, но и высококонкурентным транзитным маршрутом.

    Средний коридор Азербайджан Казахстан Рашад Набиев Каспийское море
    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"
    Azerbaijan-Kazakhstan joint venture to cut Caspian freight costs

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей