Набиев: Совместное предприятие Азербайджана и Казахстана вдвое снизит стоимость перевозок по Каспию

Азербайджан и Казахстан создадут совместное предприятие для устранения "узких мест" в Каспийском море, что позволит снизить транспортные расходы на 1,5–2 раза.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на 5м Тбилисском форуме Шелкового пути.

По словам министра, страны региона должны теснее координировать инфраструктурные расходы, чтобы обеспечить эффективность инвестиций транспортный сектор.

"Мы уже договорились с Казахстаном о создании совместного предприятия для решения проблемы "узких мест" в Каспии. В рамках этого проекта будут введены в эксплуатацию паромные системы, что снизит транспортные расходы примерно в 1,5-2 раза", - отметил он.

Набиев добавил, что уже создано совместное предприятие для финансирования маршрута, и согласованы тарифы между тремя сторонами, что отвечает интересам партнеров и клиентов.

Министр подчеркнул, что цель проекта Среднего коридора заключается не в том, чтобы стать альтернативой Северному маршруту, а в том, чтобы превратиться в основной и надеёжный путь перевозки грузов между Востоком и Западом.

По словам Набиева, при сохранении нынешнего курса в ближайшее время Средний коридор станет не только надежным, но и высококонкурентным транзитным маршрутом.