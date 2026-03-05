Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Набиев пригласил британских инвесторов к созданию дата-центров по ИИ в Азербайджане

    Инфраструктура
    • 05 марта, 2026
    • 10:59
    Набиев пригласил британских инвесторов к созданию дата-центров по ИИ в Азербайджане

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, а также расширение сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровых технологий.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в социальной сети X по итогам встречи с министром торговли Великобритании Крисом Брайантом.

    По словам Набиева, азербайджанская сторона пригласила британских инвесторов принять участие в создании в стране дата-центров по искусственному интеллекту. Также обсуждались возможности инвестиционной, инженерной и финансовой поддержки со стороны Великобритании в рамках крупных инфраструктурных проектов в сферах метрополитена, железнодорожного, морского и воздушного транспорта, а также телекоммуникаций.

    Кроме того, Набиев провел встречу с членом парламента Великобритании, министром по вопросам авиации, судоходства и декарбонизации Кейром Мазером.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам внедрения цифровых транспортных систем, включая проект "Цифровой транспортный двойник", создаваемый на основе технологий искусственного интеллекта, а также обсудили перспективы расширения воздушного сообщения между двумя странами и увеличения количества рейсов.

    Министр также проинформировал британскую сторону о транзитном потенциале Азербайджана, модернизации городской транспортной инфраструктуры, развитии Бакинского метрополитена и реализации железнодорожных проектов.

    Azərbaycan Böyük Britaniya ilə uçuşların sayının artırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, UK discuss increasing number of flights
    Лента новостей