На закрытой вчера в Баку основной дороге движение транспорта восстановлено - ВИДЕО

Баку. 7 марта. REPOERT.AZ/ Завершены ремонтные работы на части дороги от узла Бёюк Шор до узла Рамстор, являющейся вспомогательной частью проспекта Гейдара Алиева. Работы были начаты в 21:00 и завершены в 3-4 часа ночи.

От этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

Он отметил, что в рамках проведенных работ был покрашен вспомогательный туннель, проведена горизонтальная разметка на проезжей части дороги, а также часть дороги длиной 200 метров от Центра Гейдара Алиева до развилки Рамстор расширена до 4,5 м.

"Расширение этой части дороги рассчитано на устранение пробок", - сказал П.Мурсалиев.