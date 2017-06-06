На улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района выделено 4,4 млн манатов

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района.

Как сообщает Report, согласно документу, для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в Загатальском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 4,4 миллиона манатов, в том числе на реконструкцию проходящего через территорию села Юхары Тала участка автодороги Евлах – Загатала – государственная граница с Грузией – 1,8 миллиона манатов, на завершение строительства подземного пешеходного перехода на территории города – 2,6 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.