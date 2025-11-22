На улице Мирали Сеидова восстановлено движение автотранспорта после пожара в жилом доме

В Ясамальском районе Баку движение транспортных средств по улице Мирали Сеидова восстановлено после пожара в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

Отметим, что вчера вечером движение по улице вышеуказанной улице было временно ограничено сотрудниками дорожной полиции из-за возгорания.