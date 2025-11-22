Paytaxtın Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub
İnfrastruktur
- 22 noyabr, 2025
- 00:41
Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerləşən çoxmərtəbəli binaların birində baş vermiş yanğınla əlaqədar Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa olunub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.
Qeyd edək ki, Yasamalda çoxmərtəbəli binaların birində baş vermiş yanğınla əlaqədar ötən gün axşam saatlarında Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti yol polisi əməkdaşları tərəfindən qısamüddətli məhdudlaşdırılmışdı.
