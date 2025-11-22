İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Paytaxtın Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub

    İnfrastruktur
    • 22 noyabr, 2025
    • 00:41
    Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerləşən çoxmərtəbəli binaların birində baş vermiş yanğınla əlaqədar Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.

    Qeyd edək ki, Yasamalda çoxmərtəbəli binaların birində baş vermiş yanğınla əlaqədar ötən gün axşam saatlarında Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti yol polisi əməkdaşları tərəfindən qısamüddətli məhdudlaşdırılmışdı.

    nəqliyyat Bakı yasamal
    На улице Мирали Сеидова восстановлено движение автотранспорта после пожара в жилом доме

