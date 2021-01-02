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На улицах Баку проводится очередная дезинфекция

На улицах Баку проводится очередная дезинфекция Учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, с раннего утра с привлечением сотрудников коммунальных служб и специальной техники в очередной, уже 19-й раз проводится дополнительная усиленная дезинфекция с использованием специальных химических вещест
Инфраструктура
2 января 2021 г. 08:36
На улицах Баку проводится очередная дезинфекция

Учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, с раннего утра с привлечением сотрудников коммунальных служб и специальной техники в очередной, уже 19-й раз проводится дополнительная усиленная дезинфекция с использованием специальных химических веществ на главных улицах, проспектах и дорогах Баку.

Как сообщили Report в Исполнительной власти г. Баку, работы проводятся с вовлечением 40 единиц спецтехники и 2 000 сотрудников коммунальных служб.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, кабинах лифтов, дворах и жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях, площадках с контейнерами для бытовых отходов и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPaytaxt küçələri növbəti dəfə dezinfeksiya edilir

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