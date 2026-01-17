На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 17 января, 2026
- 21:45
В связи с осадками в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
На информационных табло размещен знак "скользкая дорога", указали в ведомстве.
"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.
