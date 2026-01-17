Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 17 января, 2026
    • 21:45
    В связи с осадками в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    На информационных табло размещен знак "скользкая дорога", указали в ведомстве.

    "Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.

