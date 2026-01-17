Трамп: Пришло время искать новое руководство Ирана Другие

В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста В регионе

В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек Другие страны

На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим Инфраструктура

Власти в Харькове заявили об ударе РФ по критической инфраструктуре Другие страны

Нетаньяху: Состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем Другие страны

ЕС и Mercosur подписали соглашение о свободной торговле Другие страны

Украинские дроны поразили полигон РФ, с которого запускаются ракеты "Орешник" Другие страны