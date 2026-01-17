İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    • 17 yanvar, 2026
    • 21:40
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağmurlu hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında deyilir.

    Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolu Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürət həddi
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Son xəbərlər

    22:18

    Avstriyanın Alp dağlarında qar uçqunları nəticəsində beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:59

    Rusiya Xarkovun kritik infrastrukturlarına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    21:46

    Ançelottinin "Real Madrid"in "Levante"yə qarşı oyununda görünməsi şayiələrə səbəb olub

    Futbol
    21:41

    İran etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib

    Region
    21:40

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    21:35

    Aİ ilə MERCOSUR arasında azad ticarət sazişi imzalanıb

    Digər ölkələr
    21:19

    Netanyahu: Qəzzanın idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi İsrail ilə razılaşdırılmayıb

    Digər ölkələr
    21:16

    Ukrayna dronları Rusiyanın "Oreşnik" raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

    Digər ölkələr
    21:03

    Estoniya 2026-cı ildə müdafiəyə 2,4 milyard avro xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti