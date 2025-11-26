Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследование

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 18:12
    На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследование

    ОАО "Объединенная дирекция строящихся объектов" при Госагентстве по надзору за безопасностью в строительстве МЧС проведет гидрогеологическое и оползневое исследование территории вокруг комплекса Flame Towers в Баку.

    Как сообщает Report, подготовка к проведению этих работ уже началась.

    Согласно информации, для этого будет закуплено оборудование на сумму 61,8 тыс. манатов у японской компании Shinyei Kaisha.

    Flame Towers Баку исследование оползень
    "Alov Qüllələri"nin ətrafında sürüşmə ilə bağlı tədqiqat aparılacaq

    Последние новости

    18:57
    Фото

    В БГУ состоялась презентация книги о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове

    Медиа
    18:40

    Каллас: ЕС следует ускорить решения по санкциям и поддержке Украины

    Другие
    18:33

    В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелы

    Другие страны
    18:22

    Меджнун Мамедов находится с официальным визитом в Грузии

    АПК
    18:18

    МВД: Классические системы IT-безопасности в Азербайджане уже неэффективны

    ИКТ
    18:12

    На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследование

    Инфраструктура
    18:02

    Главу Гвинеи-Бисау аресторвали в результате госпереворота

    Другие страны
    18:00

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем без номерных знаков

    Происшествия
    17:49

    Фонд аграрного страхования выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей