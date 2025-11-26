На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследование

ОАО "Объединенная дирекция строящихся объектов" при Госагентстве по надзору за безопасностью в строительстве МЧС проведет гидрогеологическое и оползневое исследование территории вокруг комплекса Flame Towers в Баку.

Как сообщает Report, подготовка к проведению этих работ уже началась.

Согласно информации, для этого будет закуплено оборудование на сумму 61,8 тыс. манатов у японской компании Shinyei Kaisha.