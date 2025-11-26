İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Alov Qüllələri"nin ətrafında sürüşmə ilə bağlı tədqiqat aparılacaq

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:45
    Alov Qüllələrinin ətrafında sürüşmə ilə bağlı tədqiqat aparılacaq

    Bakıdakı "Alov Qüllələri" kompleksinin ətraf ərazisində hidrogeoloji və sürüşmə ilə bağlı tədqiqat aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Tikilməkdə Olan Obyektlərin Birləşmiş Müdriyyəti hazırlıqlara başlayıb.

    Məlumata görə, bununla bağlı Yaponiyanın "Shinyei Kaisha" şirkətindən 61,8 min manatlıq avadanlıqlar alınacaq.

    Alov qüllələri sürüşmə Fövqəladə Hallar Nazirliyi
    На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследование

    Son xəbərlər

    18:57

    Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb

    Hadisə
    18:52

    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    18:46

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

    Media
    18:19

    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    18:14

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:12

    Türkiyədə FETO ilə mübarizə çərçivəsində Silahlı Qüvvələrdən 24 min nəfər xaric edilib

    Region
    18:03

    "KAPPA" "Ümid-Babək" yatağında quyuların təhlili üçün alətlər təqdim edəcək" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti