Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству железнодорожной линии Ляки-Габала.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, из суммы, указанной в подпункте 1.2.6 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Закрытому акционерному обществу "Азербайджанские железные дороги" выделено 45 млн манатов.