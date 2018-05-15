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    На строительство новой автомобильной дороги в Баку выделено 45 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству новой автомобильной дороги на территории города Баку. 

    Как сообщает Report, в целях строительства на территории города Баку новой автомобильной дороги общегородского значения, соединяющей проспект Зии Буниятова с автодорогой Балаханы-Бинагади, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 45,0 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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