На строительство новой автомобильной дороги в Баку выделено 45 млн манатов

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству новой автомобильной дороги на территории города Баку.

Как сообщает Report, в целях строительства на территории города Баку новой автомобильной дороги общегородского значения, соединяющей проспект Зии Буниятова с автодорогой Балаханы-Бинагади, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 45,0 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.