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    На строительство дороги в Ярдымлинском районе выделено 1,3 млн. манатов

    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана Ярдымлинского района.

    Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана, соединяющей 23 населенных пункта с населением тринадцать тысяч человек, за счет предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств для автодорожного хозяйства Открытому акционерному обществу "Азерйолсервис" выделено 1,3 миллиона манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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