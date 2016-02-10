На строительство дороги в Ярдымлинском районе выделено 1,3 млн. манатов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана Ярдымлинского района.

Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана, соединяющей 23 населенных пункта с населением тринадцать тысяч человек, за счет предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств для автодорожного хозяйства Открытому акционерному обществу "Азерйолсервис" выделено 1,3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.