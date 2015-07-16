На строительство центра "ASAN xidmət" в Масаллы выделено 7 млн. манатов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с расширением услуг, оказываемых населению в регионах Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, данным распоряжением из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики первоначально будет выделено 7 миллионов манатов на строительство регионального центра "ASAN xidmət" в Масаллинском районе.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном частью 1 настоящего распоряжения.