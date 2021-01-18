На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник

На трех станциях Бакинского метрополитена произведены новые назначения

На трех станциях Бакинского метрополитена произведены новые назначения.

Как сообщает Report, Юсиф Шабанов освобожден от должности начальника станции метро "Низами" и назначен начальником станции "8 ноября", строительство которой находится на завершающей стадии.

Руководство станцией "Низами" поручено Вусалу Зейналову. Новым начальником станции метро "Халглар Достлугу" стал Ариф Гасанли вместо скончавшегося Ильгара Алиева.

Руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов подтвердил Report данную информацию.