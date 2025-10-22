Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    На станции метро "Нариманов" скончался пассажир

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2025
    • 19:07
    На станции метро Нариманов скончался пассажир

    Сегодня около 18:30 на станции метро "Нариманов" скончался мужчина в возрасте примерно 60–65 лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.

    Согласно информации, пассажиру внезапно стало плохо. На место прибыла скорая помощь, однако врачам не удалось спасти мужчину.

