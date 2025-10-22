На станции метро "Нариманов" скончался пассажир
Инфраструктура
- 22 октября, 2025
- 19:07
Сегодня около 18:30 на станции метро "Нариманов" скончался мужчина в возрасте примерно 60–65 лет.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.
Согласно информации, пассажиру внезапно стало плохо. На место прибыла скорая помощь, однако врачам не удалось спасти мужчину.
