На станции метро "Нариманов" скончался пассажир

Сегодня около 18:30 на станции метро "Нариманов" скончался мужчина в возрасте примерно 60–65 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.

Согласно информации, пассажиру внезапно стало плохо. На место прибыла скорая помощь, однако врачам не удалось спасти мужчину.