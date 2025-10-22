İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:48
    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    Bu gün saat 18:30 radələrində "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında 60-65 yaşlarında kişi sərnişin vəfat edib.

    Bu barədə "Report" QSC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sərnişin özünü pis hiss etdiyi üçün dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb, ilkin yardım göstərilib, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

