Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib
İnfrastruktur
- 22 oktyabr, 2025
- 18:48
Bu gün saat 18:30 radələrində "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında 60-65 yaşlarında kişi sərnişin vəfat edib.
Bu barədə "Report" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sərnişin özünü pis hiss etdiyi üçün dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb, ilkin yardım göstərilib, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
