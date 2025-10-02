На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"
Инфраструктура
- 02 октября, 2025
- 18:47
На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный за год пассажиропоток в связи со вчерашним футбольным матчем "Карабах"-"Копенгаген".
Report сообщает, что в день игры услугами Бакинского метрополитена воспользовались 802 813 человек.
На станции "Гянджлик" зафиксированы рекордные 73 025 пассажиров. Ранее самый большой пассажиропоток наблюдался на станции только 15 сентября - 70 843 пассажира.
