На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный за год пассажиропоток в связи со вчерашним футбольным матчем "Карабах"-"Копенгаген".

Report сообщает, что в день игры услугами Бакинского метрополитена воспользовались 802 813 человек.

На станции "Гянджлик" зафиксированы рекордные 73 025 пассажиров. Ранее самый большой пассажиропоток наблюдался на станции только 15 сентября - 70 843 пассажира.