    "Qarabağ"ın oyununa görə "Gənclik" metrostansiyasında ilin rekordu qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2025
    • 18:35
    Qarabağın oyununa görə Gənclik metrostansiyasında ilin rekordu qeydə alınıb

    Ötən gün baş tutan "Qarabağ"-"Kopenhagen" futbol matçı ilə bağlı "Gənclik" metrostansiyasında ilin rekordu qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, oyun günü Bakı metropolitenindən 802 813 sərnişin istifadə edib.

    "Gənclik" stansiyası 73 025 sərnişin daşınması ilə bu il ilk dəfə günün lideri olub.

    Daha əvvəl stansiya üzrə səfər sayı yalnız bir dəfə 70 mini keçib – 15 sentyabr (70 843 sərnişin).

    Bakı Metropoliteni "Qarabağ"-"Kopenhagen"
    На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

