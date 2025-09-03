Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    На станции метро "Ази Асланов" начался новый этап реконструкции

    Инфраструктура
    • 03 сентября, 2025
    • 15:30
    На станции метро Ази Асланов начался новый этап реконструкции

    На станции "Ази Асланов" Бакинского метрополитена стартовал новый этап реконструкционных работ.

    Как сообщили Report в ведомстве, в целях приведения инфраструктуры в соответствие с современными стандартами на станционных тупиковых путях проводится капитальный ремонт, укрепляются покрытия и стены, старые блоки заменяются новыми, выполняются антикоррозийные и гидроизоляционные работы.

    В ходе ремонта пассажиры продолжают пользоваться маршрутом "Ази Асланов – Ахмедлы".

    Согласно информации, завершение реконструкции планируется в 2026 году.

    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında yenidənqurma işlərinin yeni mərhələsi başlayıb

