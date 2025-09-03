На станции метро "Ази Асланов" начался новый этап реконструкции
Инфраструктура
- 03 сентября, 2025
- 15:30
На станции "Ази Асланов" Бакинского метрополитена стартовал новый этап реконструкционных работ.
Как сообщили Report в ведомстве, в целях приведения инфраструктуры в соответствие с современными стандартами на станционных тупиковых путях проводится капитальный ремонт, укрепляются покрытия и стены, старые блоки заменяются новыми, выполняются антикоррозийные и гидроизоляционные работы.
В ходе ремонта пассажиры продолжают пользоваться маршрутом "Ази Асланов – Ахмедлы".
Согласно информации, завершение реконструкции планируется в 2026 году.
