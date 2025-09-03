İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında yenidənqurma işlərinin yeni mərhələsi başlayıb

    İnfrastruktur
    • 03 sentyabr, 2025
    • 15:22
    Həzi Aslanov metrostansiyasında yenidənqurma işlərinin yeni mərhələsi başlayıb

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasındakı yenidənqurma işlərində yeni mərhələyə start verilib. 

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, infrastrukturun müasir standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədilə stansiyanın dalan yollarında əsaslı təmir işləri aparılır, örtük və divarlar gücləndirilir, köhnə bloklar yeniləri ilə əvəzlənir, antikorroziya və hidroizolyasiya tədbirləri görülür. Təmir prosesində sərnişinlər "Həzi Aslanov–Əhmədli" marşrutu üzrə hərəkət etməyə davam edir.

    Məlumata əsasən, metro stansiyasında yenidənqurma işlərinə 2026-cı ildə yekun vurulması planlaşdırılır.   

    Bakı Metropoliteni Həzi Aslanov yenidənqurma Bakı
    Rus Versiası Rus Versiası
    На станции метро "Ази Асланов" начался новый этап реконструкции

    Son xəbərlər

    16:04

    "Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    16:03

    Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıb

    Hadisə
    16:01

    Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb

    Region
    16:00

    Bəzi rayonlara leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:00
    Rəy

    Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRH

    Analitika
    15:59

    "Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"

    Futbol
    15:57

    Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    15:46

    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    İnfrastruktur
    15:34

    Sabah Salyanda 4 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti