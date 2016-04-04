​На шоссе Баку-Сумгайыт отмечается плотное движение транспорта

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) отмечается плотный транспортный поток

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Кроме того, на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции), Хатаинском проспекте (напротив министерства образования), проспекте Иншаатчылар (напротив Госкомитета статистики), Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта), улице Узеира Гаджибекова (в направлении моста Джаваншира) и улице Самеда Вургуна (напротив Современного образовательного комплекса) наблюдается интенсивное движение автомобилей.