На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки
- 30 сентября, 2025
- 08:24
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. 1-я Прибрежная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".