    На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2025
    • 08:24
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    8. 1-я Прибрежная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".

