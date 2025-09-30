На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. 1-я Прибрежная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".