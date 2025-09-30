İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 30 sentyabr, 2025
    • 08:15
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlmat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    5. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    7. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    12. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi
    На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки

    Son xəbərlər

    08:58

    Lökbatanda avtomobillər toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    08:55

    Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən var

    Hadisə
    08:52

    FHN əhaliyə gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müraciət edib

    Hadisə
    08:49

    ABŞ ağac və ağac məmulatlarına rüsumlar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    08:20

    Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var

    Hadisə
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:10

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    08:00

    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

    Milli Məclis
    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 7 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti